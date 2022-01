Inter, ancora da scrivere il futuro di Perisic: a febbraio nuovo incontro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In programma nuovo incontro tra Inter e Perisic L’arrivo sempre più probabile di Gosens, non fa dimenticare all’Inter Ivan Perisic il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, a febbraio è previsto un altro incontro tra le parti per parlare di rinnovo. “L’Inter incontrerà il croato comunque a febbraio, per capire se esistono i margini per un rinnovo del contratto in scadenza. Ma è chiaro che all’esterno sarà offerto un rinnovo a cifre nettamente più basse rispetto ai cinque milioni che guadagna attualmente”. PerisicL'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In programmatraL’arrivo sempre più probabile di Gosens, non fa dimenticare all’Ivanil cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, aè previsto un altrotra le parti per parlare di rinnovo. “L’incontrerà il croato comunque a, per capire se esistono i margini per un rinnovo del contratto in scadenza. Ma è chiaro che all’esterno sarà offerto un rinnovo a cifre nettamente più basse rispetto ai cinque milioni che guadagna attualmente”.L'articolo proviene damagazine.

