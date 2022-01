Inps, cambia tutto: come accedere agli sportelli da febbraio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che dal primo di febbraio fino al termine dello stato di emergenza bisognerà esibire la certificazione verde base per accedere agli sportelli Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che dal primo difino al termine dello stato di emergenza bisognerà esibire la certificazione verde base per

Ultime Notizie dalla rete : Inps cambia Inps , cambia tutto: come accedere agli sportelli da febbraio Fra qualche giorno, come disposto dal governo Draghi, non sarà più possibile accedere agli sportelli dell' Inps senza essere muniti del green pass base, ossia quello ottenibile anche tramite tampone negativo. A stabilirlo è il decreto - legge n. 1 del 7 gennaio 2022 , che obbliga gli utenti ad esibire la ...

NASpI sospesa dal 1° febbraio: chi è a rischio e cosa bisogna necessariamente fare ... qualora quest'ultima coinvolga più anni solari ", come si legge nella circolare INPS numero 94 del ... Poco cambia nella sostanza: la NASpI non verrà pagata fino a quando non si adempie a tale obbligo.

Inps, online il simulatore della pensione PensAMi: ecco come si calcola l'assegno - ISTRUZIONI. L' Inps comunica che è online " PensAMi " il nuovo ...

