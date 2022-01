Infantino, che gaffe! «Dobbiamo dare pari opportunità agli africani» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gaffe clamorosa del presidente FIFA Gianni Infantino nell’udienza al Consiglio Europeo: ecco cosa ha detto Gianni Infantino, nell’udienza al Consiglio Europeo per promuovere il Mondiale ogni 2 anni, si è reso protagonista di una gaffe alquanto imbarazzante. You can hear it for yourself from 31.20 here:https://t.co/ojGQiwbR2s— tariq panja (@tariqpanja) January 26, 2022 DICHIARAZIONI – «Dobbiamo dare agli africani la speranza, cosicché non siano costretti ad attraversare il Mediterraneo per poter avere una vita migliore. Dobbiamo dargli opportunità e dignità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gaffe clamorosa del presidente FIFA Gianninell’udienza al Consiglio Europeo: ecco cosa ha detto Gianni, nell’udienza al Consiglio Europeo per promuovere il Mondiale ogni 2 anni, si è reso protagonista di una gaffe alquanto imbarazzante. You can hear it for yourself from 31.20 here:https://t.co/ojGQiwbR2s— tariq panja (@tariqpanja) January 26, 2022 DICHIARAZIONI – «la speranza, cosicché non siano costretti ad attraversare il Mediterraneo per poter avere una vita migliore.darglie dignità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : Secondo Gianni #Infantino un modo per risolvere il grave problema delle migrazioni attraverso il Mediterraneo è far… - papp185 : @FBiasin Certo che la blasfemia non è facile da debellare se Infantino continua a blaterare. - Marco_Scarcia : RT @FBiasin: Secondo Gianni #Infantino un modo per risolvere il grave problema delle migrazioni attraverso il Mediterraneo è fare il Mondia… - epall88 : Non ho più parole che sciacalli! #infantino #FIFA - pccpla : RT @FBiasin: Secondo Gianni #Infantino un modo per risolvere il grave problema delle migrazioni attraverso il Mediterraneo è fare il Mondia… -