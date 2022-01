In Terra Nostra ha interpretato il Dottor Augusto: a distanza di 20 anni l’attore è irriconoscibile, il cambio ‘look’ è evidente (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ stato Il Dottor Augusto nella telenovela Terra Nostra: a distanza di 20 anni non riconoscerete l’attore. Una delle telenovele più amate e seguite dei primi anni duemila è sicuramente Terra Nostra. Sono passati circa 20 anni da quando è andata in onda, ma ancora oggi, i telespettatori che l’hanno seguita, non l’avranno dimenticata. La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ stato Ilnella telenovela: adi 20non riconoscerete. Una delle telenovele più amate e seguite dei primiduemila è sicuramente. Sono passati circa 20da quando è andata in onda, ma ancora oggi, i telespettatori che l’hanno seguita, non l’avranno dimenticata. La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

672Cilia : RT @tenutenavarra: Il nostro #baglio a #Butera Stiamo lavorando per trasformare la nostra tenuta in un luogo di connessione con la natura,… - Matt1Mouse : RT @AlessFant: Proprio in periodi di crisi, come l'attuale, bisogna tener fermo a questa dottrina. Nell'Idea va riconosciuta la nostra vera… - Genomalieno : RT @Marciare60: @Genomalieno Si? E dove a Malta dove il 94% della popolazione è vaccinata e sembra stiano morendo come mosche ??, a parte gl… - sunflowerj95 : RT @Marciare60: @Genomalieno Si? E dove a Malta dove il 94% della popolazione è vaccinata e sembra stiano morendo come mosche ??, a parte gl… - VinPis78 : @isola_in Amo la nostra terra..ma questa pic è decisamente meglio ?? -