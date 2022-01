'In Italia ho imparato a giocare nel modo giusto'. Kobe, italiano per sempre (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Due anni dalla morte di Kobe Bryant. Due anni da una notizia improvvisa e feroce, che sconvolse il mondo, non solo sportivo. Il nostro ricordo odierno non riguarda le sue prodezze NBA, piuttosto i ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Due anni dalla morte diBryant. Due anni da una notizia improvvisa e feroce, che sconvolse il mondo, non solo sportivo. Il nostro ricordo odierno non riguarda le sue prodezze NBA, piuttosto i ...

Advertising

SimoneAlliva : Per la sua #alternanzascuolalavoro Oriana è finita a fare le fotocopie negli uffici comunali di Campobasso La scuo… - Gazzetta_NBA : 'In Italia ho imparato a giocare nel modo giusto'. Kobe, italiano per sempre #Bryant - marilenagasbar1 : RT @gigio0000: @drsmoda Ho imparato che in Italia come cittadino non conto nulla. Tempi tecnici per raccogliere le cose ed emigrerò in Uk. - veronicaabrt : RT @VivianaZec: @drsmoda Ho imparato che l'italia è fatta per 80% di gente di merda. - en29joy : Io firmerei na petizione per togliere dai Co*****i quel Biliardo basta ormai mezza Italia ha imparato a giocare a f… -