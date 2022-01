In Italia ci sarebbe già stato un Presidente della Repubblica gay (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In questi giorni nel nostro paese i grandi elettori stanno eleggendo con voti segreti il prossimo Presidente della Repubblica che sostituirà Sergio Mattarella dopo sette anni di onorato servizio. Ovviamente fra i candidati non c’è Alfonso Signorini (nonostante qualche simpaticone abbia fatto il suo nome). Quirinale, spunta il nome di Alfonso Signorini: lui commenta in diretta https://t.co/lmm1sz1wIx #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 25, 2022 Franco Grillini, intervistato da Gay.it, ha dato alcuni papabili nomi che potrebbero avere buone possibilità di essere eletti. Da Mario Draghi a Giuliano Amato passando per Pierferdinando Casini. “Sono tutti nomi di uomini eterosessuali” – ha sottolineato il giornalista che lo ha intervistato – “Avremo mai un Presidente ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In questi giorni nel nostro paese i grandi elettori stanno eleggendo con voti segreti il prossimoche sostituirà Sergio Mattarella dopo sette anni di onorato servizio. Ovviamente fra i candidati non c’è Alfonso Signorini (nonostante qualche simpaticone abbia fatto il suo nome). Quirinale, spunta il nome di Alfonso Signorini: lui commenta in diretta https://t.co/lmm1sz1wIx #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 25, 2022 Franco Grillini, intervida Gay.it, ha dato alcuni papabili nomi che potrebbero avere buone possibilità di essere eletti. Da Mario Draghi a Giuliano Amato passando per Pierferdinando Casini. “Sono tutti nomi di uomini eterosessuali” – ha sottolineato il giornalista che lo ha intervi– “Avremo mai un...

