(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Un esponentedella Lega decide di difendere il territorio di. Proficuamente sollecitato dal dirigente salernitano della Lega provinciale, l’avvocato Silvestro Amodio (foto in basso), il 19 gennaio a Montecitorio il deputato 46enne“ha citato il caso dell’ingiusta soppressione deldinel dibattito in occasione della relazione del Ministro Cartabia al Parlamento sullo stato della giustizia”, spiega l’avvocato Amodio. Aggiunge: “Il caso riguarda della soppressione deldiaccorpato ingiustamente fuori regione a Lagonegro in Basilicata. L’impegno della Lega per il caso del ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Tribunale di #Sala #Consilina 'difeso' dal leghista toscano Manfredi Potenti (VIDEO) **… - Mar52448559 : @GPGualaccini @cnel_it @SocialEcoEU @LaCastelliM5s @istat_it @GioMelandri @Euricse @LJahierEU @paoloventuri100… - calamatt91 : @Bett_Calcaterra @sala_giu Ahah stai veramente paragonando la gestione di uno stato alla gestione di un'azienda pri… - CittadinidiTwtt : RT @CMVenezia: Apertura dell’Anno Giudiziario nella sala della Corte d’Assise del Tribunale di Venezia. Presenti il Sindaco della @CMVenezi… - CMVenezia : Apertura dell’Anno Giudiziario nella sala della Corte d’Assise del Tribunale di Venezia. Presenti il Sindaco della… -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale Sala

anteprima24.it

Attimi di forte tensione in via Ventotene, nel comune di Casoria, all'esterno di unaper ricevimento. Un 35enne nigeriano, agitato e ubriaco, inizia a molestare la titolare del ...daldi ...... al terzo metteremo presto lapoker. Al lavoro ci sono 174 dipendenti assunti le cui procedure opportune sono in chiusura, tutto come da dettati delfallimentare". Ilaveva ...Casoria. Molesta una donna e i carabinieri lo portano in caserma. Dall'analisi delle impronte emergono a suo carico anche misure da eseguire ...In Aula Alessandro Limido ha ricostruito l'episodio del novembre di due anni fa e la tensione a Palazzo Estense tra i militanti della Comunità dei Dodici Raggi e le forze dell'ordine ...