Il tennis italiano vince con i giovani e gli sponsor: e il 2022 sarà ancora migliore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Italia del tennis conquista tutti. A Melbourne, gli organizzatori hanno deciso di mettere in vendita biglietti in più per la semifinale Berrettini - Nadal dell'Australian Open. Netflix ha già ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Italia delconquista tutti. A Melbourne, gli organizzatori hanno deciso di mettere in vendita biglietti in più per la semifinale Berrettini - Nadal dell'Australian Open. Netflix ha già ...

Advertising

InteBNLdItalia : ???? MATTEO, CHE CUORE! ?? Primo italiano di sempre in semifinale agli #AusOpen ???? Berrettini supera 6-4 6-4 3-6 3-6… - OptaPaolo : 1 - Matteo #Berrettini è il primo giocatore italiano nella storia del tennis maschile ad aver raggiunto i quarti di… - angelomangiante : Un'altra impresa! Prima volta di #Sinner nei quarti a Melbourne dando tre set a zero a De Minaur. Prima volta nel… - Ilsuperbo89 : RT @SpazioTennis: Matteo #Berrettini è in semifinale agli #AusOpen Ma quali sono gli altri azzurri ad aver raggiunto il penultimo atto di… - SpazioTennis : Matteo #Berrettini è in semifinale agli #AusOpen Ma quali sono gli altri azzurri ad aver raggiunto il penultimo a… -