Il report dell’Oms: Italia seconda in Europa per vittime da Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono stati 167.206 i nuovi casi Covid ieri in Italia su 1.097.287 tamponi, il tasso di positività è risalito al 15,2%. I morti sono stati 426 (ma 56 risalgono a giorni precedenti) per un totale di 144.770. I ricoveri ordinari sono diminuiti di 36 unità, 20.001 in tutto; le terapie intensive occupate sono 1.665, in calo di 26; 2.694.915 le persone in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (27.808) seguita da … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono stati 167.206 i nuovi casiieri insu 1.097.287 tamponi, il tasso di positività è risalito al 15,2%. I morti sono stati 426 (ma 56 risalgono a giorni precedenti) per un totale di 144.770. I ricoveri ordinari sono diminuiti di 36 unità, 20.001 in tutto; le terapie intensive occupate sono 1.665, in calo di 26; 2.694.915 le persone in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (27.808) seguita da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Giornaleditalia : #omscontagicoviditaliamorti Covid, il report dell'Oms: Italia seconda in Europa per morti e contagi settimanali - Open_gol : Il nuovo report dell'Organizzazione mondiale della Sanità registra 21 milioni di nuovi casi nell'ultima settimana:… - lillydessi : Report settimanale dell'Oms, l'Italia seconda per numero di morti in Europa per Covid: la situazione nel mondo - Vi… - infoitinterno : Report settimanale dell'Oms, l'Italia seconda per numero di morti in Europa per Covid: la situazione nel mondo - ilTaverniere : Report settimanale dell'Oms, l'Italia seconda per numero di morti in Europa per Covid: la situazione nel mondo -