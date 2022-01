Il principe William da solo al funerale | addio a Claire Tomlinson

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilda, a dare l’ultimoalla sua ex insegnante di polo.è morta a 77 anni e al suonon era accompagnato: non da Kate e nemmeno dal fratello Harry, che non ha pensato di rientrare in Inghilterra. I due fratelli reali sono molto legati ai figli dellae Harry giocano a polo fin da piccoli. Conhanno avuto il privilegio di imparare da un’insegnante icona: prima donna a competere contro gli uomini, è stata la giocatrice britannica più famosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DeFontainebleau : - sunxflowerlou : @hazsmileee il principe William, Nino D'Angelo ?? - ParliamoDiNews : Kate Middleton quarto figlio | La reazione del Principe William non è delle migliori - - CinesinBambu : @Claudette__ 'Ma che è, parente del principe William?' - rossy1978bg : Mi sembrava ricordasse qualcuno il Principe William -

Ultime Notizie dalla rete : principe William

Il Daily Express riporta, in questo senso, una notizia decisamente curiosa accaduta durante una visita con ilalla comunità Church on the Street , impegnata con i senzatetto. Una ...L'editorialistadel TtD è Augusto Minzolini, direttore del Giornale, e grande critico del ...ci sarà una guerra delle due rose (il riferimento è alle prime battute del Riccardo III di...Il principe William e Kate Middleton stanno per cambiare casa e la loro nuova dimora potrebbe essere un castello dalla storia straordinaria di cui non si sente parlare da decenni. Essere i duchi di Ca ...In visita a un centro che aiuta i senzatetto, a Kate Middleton è stato chiesto di che marca fossero i suoi stivali. "In effetti, non lo so", ha risposto K ate Middleton è considerata, tra le royal, un ...