Il presidente degli italiani lo eleggano gli italiani

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) – Giovedì, alla quarta votazione per ildella repubblica, si comincerà, forse, a vedere quali sono le intenzioni vere dei diversi gruppi politici. La gente, come succede ogni sette anni, si chiede se non sarebbe meglio l’elezione diretta popolare del capo dello Stato. Se ildeve rappresentare il popolo, si faccia eleggere dal popolo. E glisi dividono in due gruppi l’uno contro l’altro armato. Armato di idee un po’ confuse. Vediamo di chiarire il problema. Giuseppe Maranini ha dimostrato che il parlamentarismo si traduce in un aumento del potere dei partiti e nella fine del potere del parlamento. Il tiranno senza volto, così Maranini chiamava la partitocrazia. In Italia il sistema non funziona più perché i partiti, usurpatori del parlamento, non esistono più, crescono e calano a ogni ...