Il Parlamento conferma Tajani alla guida della commissione Affari Costituzionali

BRUXELLES - Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani è stato rieletto presidente della commissione Affari Costituzionali (Afco) deleuropeo , laè arrivata per acclamazione durante la prima riunione dell'anno della commissione stessa. "Credo fortemente nel ruolo che ileuropeo dovrà svolgere per ...... ma la volontà di mettere fine al "balletto delle schede bianche",Meloni. E il ... Un risultato che dimostra che "il centrodestra ha una capacità attrattiva in questo- è il ...L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Raffaele Stancanelli confermato vicepresidente della commissione giustizia del Parlamento europeo. Stancanelli. Sindaco di Catania dal 2008 al 2013, Stancanelli ve ...(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - L'eurodeputato del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, confermato per acclamazione vicepresidente della commissione sviluppo del Parlamento europeo. Ex assessore ...