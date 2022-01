Il Papa ai genitori di gay: "Non condannate i vostri figli" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Città del Vaticano, 26 gennaio 2022 - Mai condannare un figlio, neanche quando maturi un orientamento omosessuale . Non era mai capitato che un Papa, nell'ambito del contesto ufficiale di un' udienza ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Città del Vaticano, 26 gennaio 2022 - Mai condannare uno, neanche quando maturi un orientamento omosessuale . Non era mai capitato che un, nell'ambito del contesto ufficiale di un' udienza ...

