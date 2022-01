Il Papa ai genitori che hanno figli gay: non condannare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Papa Francesco raccomanda ai genitori di figli omosessuali di non "nascondersi in atteggiamento condannatorio". All'udienza generale Jorge Mario Bergoglio ha rivolto un pensiero particolare ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Francesco raccomanda aidiomosessuali di non "nascondersi in atteggiamento condannatorio". All'udienza generale Jorge Mario Bergoglio ha rivolto un pensiero particolare ai ...

AGisotti : 'Vorrei dire a questi padri, a queste madri, che per me sono degli eroi perché trovo in loro il coraggio di chi ris… - NegraSamy : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay' - nc4tweet : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay' - _DAGOSPIA_ : PAPA FRANCESCO: 'I GENITORI NON CONDANNINO I FIGLI GAY – FATE SENTIRE AL CARDINALE RUINI & CO...… - SkyTG24 : Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay' -