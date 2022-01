Il Palazzo Del Quirinale, ecco com’è la residenza del Presidente Della Repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Palazzo del Quirinale, che sorge a Roma sull’omonimo colle, è dal 1946 la residenza Del Capo Di Stato che si appresta ad ospitare il tredicesimo Presidente Della Repubblica che sarà eletto nei prossimi giorni. Stasera allo storico edificio capitolino sarà dedicata la nuova puntata de “La Grande Bellezza” condotta da Cesare Bocci, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Noto in epoca sabauda come Reggia del Quirinale e sotto i Papi come Palazzo Apostolico del Quirinale o Palazzo Papale del Quirinale, è stato anche la residenza ufficiale del Re D’Italia tra il 1870 ed il 1946. I lavori di costruzione sono iniziati nel 1573 al quale hanno dato il loro contributo Pietro De Cortona, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ildel, che sorge a Roma sull’omonimo colle, è dal 1946 laDel Capo Di Stato che si appresta ad ospitare il tredicesimoche sarà eletto nei prossimi giorni. Stasera allo storico edificio capitolino sarà dedicata la nuova puntata de “La Grande Bellezza” condotta da Cesare Bocci, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Noto in epoca sabauda come Reggia dele sotto i Papi comeApostolico delPapale del, è stato anche laufficiale del Re D’Italia tra il 1870 ed il 1946. I lavori di costruzione sono iniziati nel 1573 al quale hanno dato il loro contributo Pietro De Cortona, ...

