Il nuovo presidente della Repubblica secondo Liliana Segre: «Spero che sia antifascista» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La senatrice a vita Liliana Segre è una dei Grandi Elettori del presidente della Repubblica. E in un’intervista rilasciata oggi a La Stampa sulla Giornata della Memoria la reduce da Auschwitz traccia l’identikit del nuovo inquilino del Quirinale: «Naturalmente non intervengo nella discussione sui nomi, anche se come ovvio farò il mio dovere di “grande elettrice”, secondo quanto la mia coscienza mi detterà. Un auspicio di valore universale voglio però esprimerlo. Ricordo ancora che quando il presidente Mattarella, a cui va la mia profonda gratitudine di cittadina prima ancora che di senatrice a vita, fu eletto alla più alta carica dello Stato, la prima cosa che fece fu recarsi alle Fosse Ardeatine a rendere omaggio alle vittime ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La senatrice a vitaè una dei Grandi Elettori del. E in un’intervista rilasciata oggi a La Stampa sulla GiornataMemoria la reduce da Auschwitz traccia l’identikit delinquilino del Quirinale: «Naturalmente non intervengo nella discussione sui nomi, anche se come ovvio farò il mio dovere di “grande elettrice”,quanto la mia coscienza mi detterà. Un auspicio di valore universale voglio però esprimerlo. Ricordo ancora che quando ilMattarella, a cui va la mia profonda gratitudine di cittadina prima ancora che di senatrice a vita, fu eletto alla più alta carica dello Stato, la prima cosa che fece fu recarsi alle Fosse Ardeatine a rendere omaggio alle vittime ...

