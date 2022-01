Il Napoli pensa al futuro, c'è Ilic dell'Hellas nel mirino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Napoli pensa a Ilic per il centrocampo La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna si è soffermata sul mercato azzurro, stando quanto riportato dal quotidiano, il diesse Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Ivan Ilic, centrocampista classe 2001 dell'Hellas Verona. Ecco quanto si evince dalle pagine della Gazzetta: 'In lista c'è è pure ... Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilper il centrocampo La Gazzettao Sport nella sua edizione odierna si è soffermata sul mercato azzurro, stando quanto riportato dal quotidiano, il diesse Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Ivan, centrocampista classe 2001Verona. Ecco quanto si evince dalle paginea Gazzetta: 'In lista c'è è pure ...

Advertising

news24_inter : L'obiettivo #inter - 81_ugo : @testagrigia @OfficialASRoma Ma vedi per lui il posto in nazionale non è in discussione, non giocava nemmeno al Nap… - infoitsport : TMW - Il Milan pensa all'acquisto di Thiaw. Il Napoli c'è per giugno: lo Schalke lo tiene per la promozione? - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Il Milan su Thiaw, il Napoli ci pensa per l'estate, ma ci sono anche altri club - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Il Milan su Thiaw, il Napoli ci pensa per l'estate, ma ci sono anche altri club -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pensa Il Napoli pensa al futuro, c'è Ilic dell'Hellas nel mirino Il Napoli pensa a Ilic per il centrocampo La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna si è soffermata sul mercato azzurro, stando quanto riportato dal quotidiano, il diesse Cristiano Giuntoli ...

Alvino: 'Vlahovic alla Juve, certe operazioni... Vecino al Napoli, vi dico tutto' ...alla Juventus ma anche della possibilità di Matias Vecino di passare al Napoli. I tifosi sono in subbuglio perché vedono i top club di Serie A piazzare grandi colpi, mentre De Laurentiis pensa ...

Napoli, Giuntoli pensa al futuro: Wijndal. E spunta Frattesi Corriere dello Sport Calciomercato Napoli: sondaggi per Paredes e Wijnaldum Il Napoli pensa di rinforzare il proprio reparto di centrocampo e i 2 obiettivi vengono direttamente da Parigi, non soddisfatti del loro impiego.

JP10 si veste d’azzurro mentre il Cagliari pensa alla Dea Primo giorno agli ordini del commissario tecnico Mancini per Joao Pedro I rossoblù hanno già la testa alla sfida con l’Atalanta. E Baselli si avvicina ...

Ila Ilic per il centrocampo La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna si è soffermata sul mercato azzurro, stando quanto riportato dal quotidiano, il diesse Cristiano Giuntoli ......alla Juventus ma anche della possibilità di Matias Vecino di passare al. I tifosi sono in subbuglio perché vedono i top club di Serie A piazzare grandi colpi, mentre De Laurentiis...Il Napoli pensa di rinforzare il proprio reparto di centrocampo e i 2 obiettivi vengono direttamente da Parigi, non soddisfatti del loro impiego.Primo giorno agli ordini del commissario tecnico Mancini per Joao Pedro I rossoblù hanno già la testa alla sfida con l’Atalanta. E Baselli si avvicina ...