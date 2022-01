Il Green pass non scadrà per chi ha fatto la terza dose del vaccino Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per tutti coloro che hanno fatto la terza dose (la dose booster) del vaccino anti Covid il Green pass non scadrà e avrà durata illimitata. Lo ha deciso il governo in attesa della decisione delle agenzie regolatorie – Ema e Aifa – sulla somministrazione della quarta dose. Il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio il Green pass rafforzato – rilasciato ai vaccinati e ai guariti – abbia validità sei mesi. Ma molte certificazioni verdi cominceranno a scadere nelle prossime settimane, visto che la terza dose era stata autorizzata a metà settembre – e dunque si è deciso di non porre più limite per chi ha completato il ciclo vaccinale. Questo finché non ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per tutti coloro che hannola(labooster) delantiilnone avrà durata illimitata. Lo ha deciso il governo in attesa della decisione delle agenzie regolatorie – Ema e Aifa – sulla somministrazione della quarta. Il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio ilrafforzato – rilasciato ai vaccinati e ai guariti – abbia validità sei mesi. Ma molte certificazioni verdi cominceranno a scadere nelle prossime settimane, visto che laera stata autorizzata a metà settembre – e dunque si è deciso di non porre più limite per chi ha completato il ciclo vaccinale. Questo finché non ...

