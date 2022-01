Il dolore di Sebastiano dopo il funerale di Liliana: “Sono stato male” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non se ne viene ancora a capo, non si hanno risposte ma è chiaro che gli inquirenti stiano facendo il loro lavoro facendo trapelare ben poco. Come è morta Liliana Resinovich al momento resta un mistero tutto da risolvere, mentre il principale sospettato, che non è comunque indagato, il marito della donna, continua a proclamarsi innocente. In diretta oggi a Mattino 5 News, Sebastiano spiega che il suo avvocato gli ha consigliato di stare lontano per un po’ dai riflettori, di non dire nulla che abbia a che fare con la scomparsa di sua moglie. Lo rispetta e si fida di lui, per questo non vorrebbe rispondere alle domande, nonostante ringrazi il lavoro delle persone che lo hanno aiutato, quando Liliana era ancora una donna scomparsa. “Sono stato malissimo, ieri avevo la pressione a 200? ha detto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non se ne viene ancora a capo, non si hanno risposte ma è chiaro che gli inquirenti stiano facendo il loro lavoro facendo trapelare ben poco. Come è mortaResinovich al momento resta un mistero tutto da risolvere, mentre il principale sospettato, che non è comunque indagato, il marito della donna, continua a proclamarsi innocente. In diretta oggi a Mattino 5 News,spiega che il suo avvocato gli ha consigliato di stare lontano per un po’ dai riflettori, di non dire nulla che abbia a che fare con la scomparsa di sua moglie. Lo rispetta e si fida di lui, per questo non vorrebbe rispondere alle domande, nonostante ringrazi il lavoro delle persone che lo hanno aiutato, quandoera ancora una donna scomparsa. “malissimo, ieri avevo la pressione a 200? ha detto ...

