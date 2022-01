Il creatore di The Handmaid’s Tale, Bruce Miller, firma per nuove stagioni e nuove serie originali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) The Handmaid’s Tale ha spianato la strada al suo creatore, produttore esecutivo e showrunner Bruce Miller, la cui carriera è in decisa ascesa dopo la firma di un nuovo importante accordo di sviluppo generale con ABC Signature e Hulu. Il fautore del successo di The Handmaid’s Tale ha rinnovato il suo contratto, pare per almeno tre anni, con Hulu e ABC per continuare a produrre la fortunata serie distopica premiata 15 volte agli Emmy Awards, attualmente in pre-produzione per la quinta stagione e già con una sesta all’orizzonte, come confermato da una star del cast. Il nuovo contratto di Miller, per la sua durata, potrebbe arrivare a coprire anche una settima edizione per la saga ispirata al romanzo di Margaret Atwood. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Theha spianato la strada al suo, produttore esecutivo e showrunner, la cui carriera è in decisa ascesa dopo ladi un nuovo importante accordo di sviluppo generale con ABC Signature e Hulu. Il fautore del successo di Theha rinnovato il suo contratto, pare per almeno tre anni, con Hulu e ABC per continuare a produrre la fortunatadistopica premiata 15 volte agli Emmy Awards, attualmente in pre-produzione per la quinta stagione e già con una sesta all’orizzonte, come confermato da una star del cast. Il nuovo contratto di, per la sua durata, potrebbe arrivare a coprire anche una settima edizione per la saga ispirata al romanzo di Margaret Atwood. ...

