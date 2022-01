Il compleanno di Mou. Dotto: la bellezza di avere quasi 60 anni è che te ne fotti dei giudizi del mondo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi è il compleanno di Josè Mourinho. Giancarlo Dotto gli dedica un articolo sul Corriere dello Sport. È arrivato a Roma all’età giusta e al momento giusto, dice. Tra lui e i romanisti il feeling è scattato subito. “Molti hanno sentenziato che Josè fosse venuto nella capitale come i pensionati vanno a Miami, a rosolare le chiappe grinzose al sole e a vivere di ricordi. Mou dimostra tutti i giorni che lui è a Roma, nella Roma, all’apice della sua storia, dentro la sfida più difficile, eccitante e vitale della sua biografia. Ce la farà a vincere questa sfida? Questo è un altro discorso. Non lo sa nemmeno lui. Josè ha vissuto abbastanza a lungo per capire che le cose hanno un inizio e una fine ma che, questa della Roma, è una storia tutta da scrivere”. Mourinho è cambiato. “La tremenda bellezza di avere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi è ildi Josè Mourinho. Giancarlogli dedica un articolo sul Corriere dello Sport. È arrivato a Roma all’età giusta e al momento giusto, dice. Tra lui e i romanisti il feeling è scattato subito. “Molti hanno sentenziato che Josè fosse venuto nella capitale come i pensionati vanno a Miami, a rosolare le chiappe grinzose al sole e a vivere di ricordi. Mou dimostra tutti i giorni che lui è a Roma, nella Roma, all’apice della sua storia, dentro la sfida più difficile, eccitante e vitale della sua biografia. Ce la farà a vincere questa sfida? Questo è un altro discorso. Non lo sa nemmeno lui. Josè ha vissuto abbastanza a lungo per capire che le cose hanno un inizio e una fine ma che, questa della Roma, è una storia tutta da scrivere”. Mourinho è cambiato. “La tremendadi...

