Il caso della riunione tra Mosca e le aziende italiane, 3 non partecipano. Putin rilancia: «All'Italia gas a prezzi più bassi»

Ieri era diventato un caso politico. 16 rappresentanti di altrettante aziende italiane hanno incontrato in videoconferenza Vladimir Putin per discutere dei rapporti commerciali con la Russia. Una riunione programmata da tempo ma arrivata mentre le tensioni per la situazione in Ucraina sono sempre più forti. Durante l'incontro Putin ha spiegato che le compagnie energetiche italiane stanno ricevendo gas russo a prezzi «molto più bassi di quelli di mercato». La ragione è legata al fatto che i contratti con il colosso russo Gazprom sono a lunga scadenza, una condizione che consente di avere un vantaggio. Sempre Putin ha ribadito che il prezzo del gas è «significativamente aumentato per la stagione invernale e la carenza ...

