Il cammeo di Gigi Proietti che racconta | insieme ad Alberto Angela | gli orrori dell’Olocausto | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Se si dimentica il passato, si ritorna al passato. Un passato in cui sono partiti treni che non sarebbero mai dovuti partire”. Inizia con questa frase la puntata speciale di Ulisse, il programma di divulgazione storico-culturale di, andata in onda martedì sera, nel giorno dell’anti-vigilia della Giornata della Memoria, quella data scelta per non dimenticare glidella deportazione,e degli eccidi nazi-fascisti. La Rai ha deciso di mandare in onda la replica di quella trasmissione che fece il picco di ascolti nel 2018. Una delle parti più toccanti è stato ildi. “Scarpa numero ventiquattro per l’eternità…”#recita “C’è un paio di scarpette rosse” di ...