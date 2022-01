Il bambino di 10 anni morto per Covid-19 a Cuneo: «Infezioni rare nei bimbi ma il vaccino salva la vita» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lorenzo Gazzano, 10 anni, è la più giovane vittima di Covid-19 in Piemonte. Abitava a Nucetto in provincia di Cuneo ed è deceduto all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Lorenzo, come molti bambini della sua età, non era vaccinato. Ma il padre Simone ha spiegato al Corriere della Sera che la sua non è una famiglia No vax: «Appena abbiamo potuto abbiamo fatto tutti il vaccino, noi e gli altri nostri due figli. Il piccolo era in forse perché il vaccino non era ancora obbligatorio, lui prendeva delle medicine e così non era ancora stato vaccinato. Poteva prendere il Covid come tanti altri e superarlo. Invece, è andata così». La diagnosi e l’epilessia Franca Fagioli, direttrice del dipartimento di Patologia e cura del bambino dell’ospedale Regina ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lorenzo Gazzano, 10, è la più giovane vittima di-19 in Piemonte. Abitava a Nucetto in provincia died è deceduto all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Lorenzo, come molti bambini della sua età, non era vaccinato. Ma il padre Simone ha spiegato al Corriere della Sera che la sua non è una famiglia No vax: «Appena abbiamo potuto abbiamo fatto tutti il, noi e gli altri nostri due figli. Il piccolo era in forse perché ilnon era ancora obbligatorio, lui prendeva delle medicine e così non era ancora stato vaccinato. Poteva prendere ilcome tanti altri e superarlo. Invece, è andata così». La diagnosi e l’epilessia Franca Fagioli, direttrice del dipartimento di Patologia e cura deldell’ospedale Regina ...

