I Savoia pronti a trascinare lo Stato in tribunale | battaglia per riavere i gioielli della Corona

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)legale all’orizzonte tra ie loitaliano: secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Vittorio Emanuele, Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice, eredi di Umberto II, citeranno in giudizio la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia per ottenere la restituzione dei, custoditi in un caveaustessa Bankitalia dal 1946. Gli eredi deichiedono all’Italia la restituzione deidi famiglia Secondo quanto appreso dall’Ansa, i principi Vittorio Emanuele, Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice citeranno in giudizio loe, nello specifico, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia. ...

Nelle famose disposizioni transitorie poi abrogate veniva espressamente requisito il patrimonio immobiliare e i beni mobili appartenuti ai, non i gioielli . Quelli non vengono neppure ...I 5.500 mq dell'ex, invece, potrebbero diventare la nuova sede dell'Archivio di Stato, ma ... Speriamo bene: ci sono 120 dipendentiad occupare i 24mila mc di vuoto lasciati dal vecchio ...I Savoia verso la battaglia in tribunale contro lo Stato italiano: gli eredi di Umberto II chiedono di riavere i gioielli della Corona custoditi in un caveau della Banca. d'Italia dal 1946. Con la tua ...Ora abbiamo pronto l’atto di citazione in giudizio», ha detto l’avvocato Orlandi, che rappresenta il principe Vittorio Emanuele, Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice di Savoia. I Savoia sono pr ...