I nomi dei candidati al Quirinale, la diretta: scheda bianca nel giorno della trattativa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quirinale, i risultati della terza votazione in diretta Mattarella: 47 Crosetto: 37 (previsti 63 come candidato del giorno di Fdi) Maddalena: 26 (candidato di Alternativa C'è)... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022), i risultatiterza votazione inMattarella: 47 Crosetto: 37 (previsti 63 come candidato deldi Fdi) Maddalena: 26 (candidato di Alternativa C'è)...

Advertising

borghi_claudio : NON fatevi tirare dentro dal gioco dei nomi. Pensate a come siamo arrivati qui ?? - PietroMazzara : Dal mazzo dei nomi emerge quello di #Thiaw dello #Schalke04. Interesse confermato da parte del #Milan. Dirigenza a… - pietroraffa : Nella lista dei nomi di centrodestra c'è Marcello Pera. Salvini lo ritiene idoneo a fare il Presidente. Pera, in… - happyproudpuppy : RT @GiovaQuez: Escludi Nordio, già bruciato da FdI. Moratti, Casellati e Pera non avrebbero mai un consenso largo. L'alternativa a Draghi s… - happyproudpuppy : RT @lorepregliasco: Oggi dovrebbe finalmente arrivare la 'rosa di nomi di alto profilo' annunciata da giorni dal centrodestra. La question… -