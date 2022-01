I ministri della Sanità europei si riuniscono, ma sul Covid vanno in ordine sparso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ieri 25 gennaio, si è riunito il Consiglio europeo dei ministri della Sanità ma, nonostante la pandemia imperversi, pare che in Italia nessuno se ne sia accorto, anche in quanto l’attenzione è giustamente rivolta all’elezione del Presidente della Repubblica e ai pressanti temi economici (inflazione, rallentamento della crescita, aumento delle diseguaglianze) e ai preoccupanti dati su decessi (che hanno raggiunto i livelli dell’aprile scorso). I ministri hanno adottato una raccomandazione su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato Covid digitale dell’Unione ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ieri 25 gennaio, si è riunito il Consiglio europeo deima, nonostante la pandemia imperversi, pare che in Italia nessuno se ne sia accorto, anche in quanto l’attenzione è giustamente rivolta all’elezione del PresidenteRepubblica e ai pressanti temi economici (inflazione, rallentamentocrescita, aumento delle diseguaglianze) e ai preoccupanti dati su decessi (che hanno raggiunto i livelli dell’aprile scorso). Ihanno adottato una raccomandazione su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di. La raccomandazione risponde al notevole aumentocopertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificatodigitale dell’Unione ...

