I candidati di Renzi per il Quirinale al momento sono due | Draghi e Casini 

AGI - Italia Viva non voterà la presidente del Senato Elisabetta Casellati al Quirinale. Lo chiarisce Matteo Renzi smentendo i rumors secondo cui Iv sarebbe pronta ad appoggiare l'esponente di FI in cambio della presidenza di palazzo Madama lasciata eventualmente libera dalla stessa Casellati. "È un'ipotesi che non esiste", spiega Renzi, secondo cui se il centrodestra avanzasse con un blitz la candidatura della presidente del Senato, il centrosinistra farebbe la stessa mossa mettendo sul tavolo un suo nome. "Ma non si può eleggere un Presidente della Repubblica a gomitate", aggiunge. "Se avessero deciso di fare un conclave io sarei andato l'ho detto a Letta e Salvini, ma la domanda vera è per fare cosa - dice l'ex premier - stiamo dando vita a uno spettacolo inspiegabile".

