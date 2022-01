“I 100 film che sconvolsero il mondo”: esce domani il nuovo libro di Gianni Canova (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cento pellicole, dalla nascita del cinema ai giorni nostri, ciascuna con un impatto sconvolgente sui costumi, la società, l’arte e le idee dell’umanità tutta: da domani, 27 gennaio, esce in libreria, edito da 24 ORE Cultura, “I 100 film che sconvolsero il mondo” a cura di Gianni Canova. Il volume guarda alla storia del cinema da un’angolazione particolare, concentrandosi sulle opere e scegliendo 100 film che hanno rappresentato un punto di svolta nella storia e nell’evoluzione della settima arte. Il libro però non vuole fissare nessun canone, né stabilire gerarchie di alcun tipo; l’intento dell’autore è piuttosto quello di fornire un “piccolo atlante di sconvolgimenti possibili, una mappa orientativa dentro la mutevole galassia del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cento pellicole, dalla nascita del cinema ai giorni nostri, ciascuna con un impatto sconvolgente sui costumi, la società, l’arte e le idee dell’umanità tutta: da, 27 gennaio,in libreria, edito da 24 ORE Cultura, “I 100cheil” a cura di. Il volume guarda alla storia del cinema da un’angolazione particolare, concentrandosi sulle opere e scegliendo 100che hanno rappresentato un punto di svolta nella storia e nell’evoluzione della settima arte. Ilperò non vuole fissare nessun canone, né stabilire gerarchie di alcun tipo; l’intento dell’autore è piuttosto quello di fornire un “piccolo atlante di sconvolgimenti possibili, una mappa orientativa dentro la mutevole galassia del ...

Advertising

MolyneuxIrwin : RT @comunebologna: Il 5 marzo 1922 nasceva a #Bologna Pier Paolo #Pasolini. Per ricordarlo la @cinetecabologna curerà una mostra, un conve… - matteo_26_11 : comunque il mio effetto mandela è che quando è uscito nel 2008 bolt (il film disney del cane con i poteri) io ero s… - Claire99595694 : The age of Adaline è un bel film ma sarebbe stato 100 volte più bello se lei fosse stata con william. Per questo mi… - dragonman_0 : @alexmagnicxc Alex ma un film con la @Frapalma7 ?? Sarebbe troppo top se tu l'arruolassi per girare con voi della 100×100 ???????? - AiseStampa : “I 100 film che sconvolsero il mondo” in un volume -