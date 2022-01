Honduras: domani Xiomara Castro si insedia alla presidenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In un clima di forti tensioni istituzionali, l'Honduras si accinge domani a voltare pagina con l'insediamento della leader di sinistra Xiomara Castro alla presidenza del Paese, in un evento senza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In un clima di forti tensioni istituzionali, l'si accingea voltare pagina con l'mento della leader di sinistradel Paese, in un evento senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Honduras domani Honduras: domani Xiomara Castro si insedia alla presidenza In un clima di forti tensioni istituzionali, l'Honduras si accinge domani a voltare pagina con l'insediamento della leader di sinistra Xiomara Castro alla presidenza del Paese, in un evento senza precedenti nella storia del Paese, indipendente dal ...

Honduras: vicepresidente argentina Kirchner a Tegucigalpa per insediamento Xiomara Castro Buenos Aires, 26 gen 18:09 - La vice presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, è in Honduras per presenziare domani alla cerimonia di insediamento della presidente...

