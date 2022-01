“Ho una notizia bellissima”. Federico Fashion Style, grande novità nella sua vita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ormai il mondo del piccolo schermo gli ha aperto le porte. Non tutti lo sapranno, ma Federico Fashion Style lo aveva sempre sognato, sin da ragazzino. Lo dimostrano il video riesumato dal portale Biccy che lo ritraeva, nel 2007, molto giovane tra il pubblico di Amici di Maria De Filippi e quello diffuso da Verissimo dei suoi provini, falliti, al GF a 18 anni. La perseveranza lo ha infine portato dove desiderava. Federico Fashion Style ha scalato le vette della fama televisiva ultimamente, soprattutto da quando ha partecipato, in tutta la sua lucentezza, a Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina. Di recente si parla sempre di lui tra i riflettori e, adesso, per una novità professionale. Federico ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ormai il mondo del piccolo schermo gli ha aperto le porte. Non tutti lo sapranno, malo aveva sempre sognato, sin da ragazzino. Lo dimostrano il video riesumato dal portale Biccy che lo ritraeva, nel 2007, molto giovane tra il pubblico di Amici di Maria De Filippi e quello diffuso da Verissimo dei suoi provini, falliti, al GF a 18 anni. La perseveranza lo ha infine portato dove desiderava.ha scalato le vette della fama televisiva ultimamente, soprattutto da quando ha partecipato, in tutta la sua lucentezza, a Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina. Di recente si parla sempre di lui tra i riflettori e, adesso, per unaprofessionale....

