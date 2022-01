Hilary Duff ricorda i paragoni con Lizzie McGuire durante l’adolescenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Hilary Duff è diventata famosa nei primi anni 2000 grazie alla serie televisiva Lizzie McGuire di Disney Channel. Nella serie, andata in onda dal 2001 al 2004, l’attrice interpretava la protagonista, Lizzie. Nonostante l’enorme successo del programma sia stato ciò che ha reso possibile l’ascesa nel mondo di Hollywood di Hilary Duff, l’attrice ricorda quel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è diventata famosa nei primi anni 2000 grazie alla serie televisivadi Disney Channel. Nella serie, andata in onda dal 2001 al 2004, l’attrice interpretava la protagonista,. Nonostante l’enorme successo del programma sia stato ciò che ha reso possibile l’ascesa nel mondo di Hollywood di, l’attricequel L'articolo

Advertising

CateBlueLady : RT @bronzoceleste: Grover = flauti al latte Perché suona so yesterday di hilary duff col flauto quindi è canon - hvrricaxe : @drammatico speriamo poi a me hilary duff in certi film mi è piaciuta ???????? poi l’appartamento è lo stesso dai - NicolaLombard0 : How I Met Your Father mi fa venire voglia di riascoltare tutta la discografia di Hilary Duff - __ouutoftime : Se vi dicessi che non sto aspettando con ansia How I Met Your Father su Disney+ mentirei. Bimba di Hilary Duff da sempre e per sempre. - NicolaLombard0 : How I Met Your Father con Hilary Duff è oro ve lo dico -