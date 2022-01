Highlights Ulm-Virtus Bologna 84-68 | basket Eurocup 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Glidi Ulm-, match valevole per l’undicesima giornata dell’di. Sconfitta per le vu nere, battute dai tedeschi per 84-68. Match che vede i padroni di casa avanti fin dalle prime battute ed i ragazzi di Scariolo incapaci di ricucire lo svantaggio. Jarom Blossomgame il miglior realizzatore della serata con 20 punti a referto. Quarta sconfitta nella competizione per la, raggiunta a quota 6 vittorie proprio dai tedeschi. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

Advertising

RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Così Ulm ha battuto la Virtus: guarda gli highlights - bolognabasket : Le migliori azioni di @ratiopharmulm - @Virtusbo -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Ulm

Sportando

...00, Sheffield) Gruppo C: Svezia - Russia (18:00, Wigan & Leigh) Lunedì 18 luglio2017: ... Blackburn, Inghilterra 2001: Germania - Svezia 1 - 0 (dts, Golden Gol);, Germania 1997: Germania ...Il video con glidi- Venezia 90 - 83 , sfida valida per la terza giornata dell' Eurocup 2021/2022 di basket. Rammarico per gli ospiti, che vanificano un vantaggio di venti punti al termine dell'...Citizens Bancorporation of New Ulm, Inc., parent company of Citizens Bank Minnesota, held its Annual Meeting on Tuesday, Jan. 11, 2022. Citizens Bancorporation is owned by approximately 430 ...Guarda EuroCup event: Ratiopharm Ulm - Valencia Basket live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.