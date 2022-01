Highlights Mali-Guinea Equatoriale 0-0 5-6 | dcr | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

Advertising

zazoomblog : Highlights e gol Mali-Mauritania 2-0: Coppa d’Africa 2022 (VIDEO) - #Highlights #Mali-Mauritania #Coppa - zazoomblog : Highlights e gol Mali-Mauritania 2-0: Coppa d’Africa 2022 (VIDEO) - #Highlights #Mali-Mauritania #Coppa -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Mali

Eurosport IT

calendario Coppa d'Africa 2021Cronaca della partita PRIMO TEMPO Al via il match con la ... Il Gambia é arrivato secondo nel Gruppo F, pur con gli stessi punti del, dopo aver vinto di ...7, 2. Gambia 5, 3. Tunisia 4, 4. Mauritania 0. 8 Nel frattempo ilsi è portato in vantaggio sulla Mauritania con un goal di Haidara al 2 . 7 BARROW! L'attaccante del Bologna ci prova con un ...Vittoria ai calci di rigore per la Guinea Equatoriale nell'ottavo di finale di Coppa d'Africa 2022 contro il Mali per 5-6. Match che è tutt'altro che entusiasmante.All.Magassouba. Obiang Bicongo GUINEA EQUATORIALE (4-4-1-1): Owono; Akapo, E. Obiang, Coco, Ndong; Salvador, Ganet, Machin, Miranda; Bikoro; Hanza. Mali-Guinea Equatoriale, formazioni ufficiali: c'è i ...