Highlights Costa d’Avorio-Egitto 0-0 4-5 | dcr | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittoria ai calci di rigore per l’nell’ottavo di finale dicontro laper 4-5. Match che, nonostante vede affrontarsi due squadre molto competitive, finisce nei primi 120 minuti a reti inviolate. Fondamentale poi, ai calci di rigore, l’errore di Eric Bailly, che consegna il passaggio ai quarti di finale all’. Questi ultimi affronteranno il Marocco nel prossimo turno. Ecco glidella gara. RIVIVI LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

Vittoria ai calci di rigore per l'Egitto nell'ottavo di finale di Coppa d'Africa 2022 contro la Costa d'Avorio per 4-5.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tocca a Salah, segnaaaaaaaaaaaa manda l'Egitto ai quarti di finale, Costa d'Avorio-Egitto 4-5. Parte Zaha, rete, Costa d'Avorio-Egitto 4-4. Tocca Abdelmoneim, ...