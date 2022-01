Guillermo del Toro: “È difficile fare film per adulti in questo momento” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Guillermo del Toro anaalizza le difficoltà nel riuscire a realizzare un film per adulti come La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, da domani nei cinema, in un momento come questo. Da domani La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, l'ultimo film di Guillermo del Toro, sarà nei cinema italiani. Nel frattempo, il regista messicano si lamenta dell'attuale situazione dell'industria in cui fare film per un pubblico adulto è sempre più complicato. La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, che ha richiesto quattro anni di lavorazione, porta per la seconda volta sul grande schermo il brutale romanzo noir di William Lindsay Gresham del 1946. Il film ha inizio nella cerchia ristretta di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022)delanaalizza le difficoltà nel riuscire a realizzare unpercome La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, da domani nei cinema, in uncome. Da domani La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, l'ultimodidel, sarà nei cinema italiani. Nel frattempo, il regista messicano si lamenta dell'attuale situazione dell'industria in cuiper un pubblico adulto è sempre più complicato. La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, che ha richiesto quattro anni di lavorazione, porta per la seconda volta sul grande schermo il brutale romanzo noir di William Lindsay Gresham del 1946. Ilha inizio nella cerchia ristretta di ...

