“Guido Reni a Roma” | l’artista e il paesaggio agreste

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Con “. Il Sacro e la Natura” Galleria Borghese inaugura, la prima di una serie di mostre internazionali sul Maestro del Seicento. L’evento è in programma dall’1 marzo al 22 maggio, a più di trent’anni dall’ultima esposizione italiana. Galleria Borghese presenta i tesori conservati nei depositi Qual è l’opera principale della mostra

Il Palazzo, con i suoi oltre 110mila metri quadri, ospita al suo interno opere realizzate da artisti illustro come Pietro Da Cortona ,e Carlo Maderno , oltre a 261 arazzi , risalenti dal ...... Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga e. All'interno della puntata con lo storico dell'arte Marco Lattanzi e il direttore tecnico dei Giardini del Quirinale Mauro Piacentini verrà dato ...Dopo trent’anni dall’ultima grande esposizione italiana, torna una mostra su Guido Reni: dal 1° marzo al 22 maggio 2022 circa trenta opere per la mostra “Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura”, che ...Il Quirinale è stato fino a poche settimane fa dimora del Presidente uscente Sergio Mattarella, il quale ha ampliato la zona visitabile al pubblico del Palazzo. Ecco come prenotare una visita.