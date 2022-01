Grillo telefona a Mentana durante la maratona sul Quirinale: “Non ho detto di votare Draghi” | VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre il direttore del quotidiano Il Tempo Franco Bechis stava esponendo un suo ragionamento nel corso della maratona Mentana sul Quirinale, il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha telefonato – in diretta – al direttore del Tg La7 Enrico Mentana per fornire alcune precisazioni su una notizia da poco diffusa. “Non mettermi in diretta”, dice Grillo al giornalista, che gli risponde: “Sono in diretta”. Il messaggio politico viene quindi diffuso all’istante: “Con Conte mi sento sempre, è falso il fatto che io abbia detto di votare Draghi, non ne abbiamo mai parlato”. “Più trasparenti di così, ragazzi”, commenta Mentana dopo aver attaccato la telefonata. “Le cronache ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre il direttore del quotidiano Il Tempo Franco Bechis stava esponendo un suo ragionamento nel corso dellasul, il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppehato – in diretta – al direttore del Tg La7 Enricoper fornire alcune precisazioni su una notizia da poco diffusa. “Non mettermi in diretta”, diceal giornalista, che gli risponde: “Sono in diretta”. Il messaggio politico viene quindi diffuso all’istante: “Con Conte mi sento sempre, è falso il fatto che io abbiadi, non ne abbiamo mai parlato”. “Più trasparenti di così, ragazzi”, commentadopo aver attaccato lata. “Le cronache ...

