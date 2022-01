Grillo chiama in diretta Mentana e smentisce: “Mai parlato con Conte di Draghi al Quirinale”. Il Garante è in “piena sintonia” con le scelte del M5S (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Torna a farsi sentire il fondatore del M5S, Beppe Grillo, con un’inattesa telefonata in diretta (qui il video) a Enrico Mentana, impegnato nella “maratona” per le elezioni del Quirinale, per smentire di avere parlato con Giuseppe Conte di un trasloco del premier Mario Dragli al Colle. “Non ti metto in onda, ma io sono in onda”, dice Mentana al Garante del Movimento 5 Stelle. Il conduttore, con lo smartphone all’orecchio, riporta la conversazione: “Con Conte vi sentite sempre, ma non avete mai parlato dell’argomento di votare Draghi al Quirinale. Ok?”. Poi, dice: “Più trasparente di così… Grillo come me è un uomo del ventesimo secolo o manda sms o telefona”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Torna a farsi sentire il fondatore del M5S, Beppe, con un’inattesa telefonata in(qui il video) a Enrico, impegnato nella “maratona” per le elezioni del, per smentire di averecon Giuseppedi un trasloco del premier Mario Dragli al Colle. “Non ti metto in onda, ma io sono in onda”, dicealdel Movimento 5 Stelle. Il conduttore, con lo smartphone all’orecchio, riporta la conversazione: “Convi sentite sempre, ma non avete maidell’argomento di votareal. Ok?”. Poi, dice: “Più trasparente di così…come me è un uomo del ventesimo secolo o manda sms o telefona”. ...

