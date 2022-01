Green Pass Senza Scadenza: Le Novità Previste! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Green Pass: il nuovo decreto di febbraio porterà ad una serie di cambiamenti legati al Green Pass e alle restrizioni. Probabilmente si va verso un’estensione per chi ha fatto la dose booster… Il Green Pass è ormai presente da svariati mesi ed è fondamentale per svolgere una serie di attività, tra cui anche alcune indispensabili. Come sempre, periodicamente le regole vengono modificate alla luce delle Novità e della situazione epidemiologica. Da febbraio, sono previsti ulteriori cambiamenti sulla certificazione verde. Ecco quali sono. Green Pass: il certificato sarà illimitato per chi ha la terza dose! Nel corso del mese di febbraio, arriveranno diversi cambiamenti legati alla questione del Covid-19 e alcuni di questi avranno a che fare ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022): il nuovo decreto di febbraio porterà ad una serie di cambiamenti legati ale alle restrizioni. Probabilmente si va verso un’estensione per chi ha fatto la dose booster… Ilè ormai presente da svariati mesi ed è fondamentale per svolgere una serie di attività, tra cui anche alcune indispensabili. Come sempre, periodicamente le regole vengono modificate alla luce dellee della situazione epidemiologica. Da febbraio, sono previsti ulteriori cambiamenti sulla certificazione verde. Ecco quali sono.: il certificato sarà illimitato per chi ha la terza dose! Nel corso del mese di febbraio, arriveranno diversi cambiamenti legati alla questione del Covid-19 e alcuni di questi avranno a che fare ...

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? #Covid, il racconto choc: 'Sono venuti di notte, alle 2.30. Ero con i miei figli: trattato come un cr… - Corry08101961 : RT @Ingestibile79: @FangusAngus Io ho parlato col capo ambulanza Cerutti Fulvio in servizio dal '77 che ha fatto pure il volontario in Ghan… - pirolinojoe : @Cornspitz @horusarcadia @marialetiziama9 Se votassero almeno tutti quelli col green pass sarebbero già molti di più del solito... -