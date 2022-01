Green pass in scadenza? Governo verso l'estensione dopo la terza dose (booster). Per arrivi in Italia da Ue basta il certificato verde (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Novità da febbraio per gli arrivi in Italia dai Paesi Ue: basterà il . Il Ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall'estero. Per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Novità da febbraio per gliindai Paesi Ue: basterà il . Il Ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per glidall'estero. Per ...

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? #Covid, il racconto choc: 'Sono venuti di notte, alle 2.30. Ero con i miei figli: trattato come un cr… - carmen_badica : RT @LorenaLuVi: Il green pass va ABOLITO non reso illimitato. Ci credono idioti. #GreenpassObbligatorio - solounastella : RT @Lorenzo62752880: E anche la Danimarca verso l'addio a green pass e tutte le restrizioni. I tifosi dei divieti eterni per cui la scelt… -