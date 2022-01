"Green pass? Ecco perché è una roba agghiacciante": Francesca Fagnanin si "sbrana" il governo, che lezione | Video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutti contro la gestione della pandemia da parte del governo. Accade a CartaBianca, nella puntata andata in onda martedì 25 gennaio su Rai3. Al centro del dibattito mediato da Bianca Berlinguer, non può che finirci il Green pass. Sul certificato verde si scaglia Francesca Fagnani, conduttrice di Belve e compagna di Enrico Mentana. "Trovo agghiacciante - non attende a dire - questa giungla di regole che rendono ancora più antipatico il Green pass. Una burocrazia che mostra la debolezza della politica". D'altronde la certificazione rilasciata a vaccinati, guariti o tamponati mostra qualche falla. Quest'ultima è sì necessaria per entrare dal tabaccaio, ma non al supermercato. Non si trova d'accordo Fabrizio Pregliasco. Secondo il direttore dell'ospedale Galeazzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutti contro la gestione della pandemia da parte del. Accade a CartaBianca, nella puntata andata in onda martedì 25 gennaio su Rai3. Al centro del dibattito mediato da Bianca Berlinguer, non può che finirci il. Sul certificato verde si scagliaFagnani, conduttrice di Belve e compagna di Enrico Mentana. "Trovo- non attende a dire - questa giungla di regole che rendono ancora più antipatico il. Una burocrazia che mostra la debolezza della politica". D'altronde la certificazione rilasciata a vaccinati, guariti o tamponati mostra qualche falla. Quest'ultima è sì necessaria per entrare dal tabaccaio, ma non al supermercato. Non si trova d'accordo Fabrizio Pregliasco. Secondo il direttore dell'ospedale Galeazzi ...

