Green Pass e Quarta Dose: Bassetti Lancia l’Allarme! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le considerazioni di Matteo Bassetti su Green Pass e Quarta Dose Lanciano un allarme inquietante. Ecco il grido di allarme del noto virologo. Il professor Bassetti si è espresso su varie tematiche che riguardano la futura situazione del Covid a primavera. A suo parere se in Italia avremo raggiunto per quell’epoca la quasi totale protezione, ovvero il 95%, le modalità precauzionali dovranno essere riviste. Un 95% dato dal numero rilevante di persone vaccinate e dagli immuni. Secondo Bassetti all’inizio della primavera se la quasi totale immunità di gregge sarà raggiunta, sono da riconsiderare i provvedimenti presi dal Governo per contenere i contagi. i cambiamenti dovranno riguardare soprattutto quello che concerne il Green ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le considerazioni di Matteosuno un allarme inquietante. Ecco il grido di allarme del noto virologo. Il professorsi è espresso su varie tematiche che riguardano la futura situazione del Covid a primavera. A suo parere se in Italia avremo raggiunto per quell’epoca la quasi totale protezione, ovvero il 95%, le modalità precauzionali dovranno essere riviste. Un 95% dato dal numero rilevante di persone vaccinate e dagli immuni. Secondoall’inizio della primavera se la quasi totale immunità di gregge sarà raggiunta, sono da riconsiderare i provvedimenti presi dal Governo per contenere i contagi. i cambiamenti dovranno riguardare soprattutto quello che concerne il...

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - CottarelliCPI : L’On. Cunial annuncia di 'aver chiamato i carabinieri' dopo essere stata fermata all'ingresso del seggio drive-in p… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - mantellassiA : @matteosalvinimi Pensa a lavorare e far abolire la cagata del green pass. - Man58792690 : RT @fuoridalcorotv: 'Il Green pass serviva per non chiudere il Paese, peccato che le città siano vuote e non si lavori' Maurizio Belpietro… -