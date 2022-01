Green Pass: durata senza limiti dopo la terza dose di vaccino Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Green Pass rafforzato che detengono tutti i cittadini con almeno due dosi di vaccino anti Covid si sdoppia. Per coloro che hanno assunto anche il richiamo, cioè la terza dose, il Pass non avrà più scadenze temporali. Che invece resteranno – di 6 mesi – per chi non ha ancora ricevuto il booster. Lo ha deciso il Governo, secondo un’anticipazione del Corriere della Sera. Il tutto, però, in attesa della decisione delle agenzie regolatorie (l’Ema per l’Europa e l’Aifa per l’Italia) sulla somministrazione della eventuale quarta dose. Green Pass e ciclo vaccinale La scelta dell’esecutivo è dovuta al fatto che il decreto attualmente in vigore prevede che dal 1° febbraio il Green Pass ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilrafforzato che detengono tutti i cittadini con almeno due dosi diantisi sdoppia. Per coloro che hanno assunto anche il richiamo, cioè la, ilnon avrà più scadenze temporali. Che invece resteranno – di 6 mesi – per chi non ha ancora ricevuto il booster. Lo ha deciso il Governo, secondo un’anticipazione del Corriere della Sera. Il tutto, però, in attesa della decisione delle agenzie regolatorie (l’Ema per l’Europa e l’Aifa per l’Italia) sulla somministrazione della eventuale quartae ciclo vaccinale La scelta dell’esecutivo è dovuta al fatto che il decreto attualmente in vigore prevede che dal 1° febbraio il...

