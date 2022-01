Green pass | dopo la terza dose avrà durata illimitata | la decisione del governo

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - CottarelliCPI : L’On. Cunial annuncia di 'aver chiamato i carabinieri' dopo essere stata fermata all'ingresso del seggio drive-in p… - Domenico1oo777 : RT @byoblu: Nel parcheggio di #Montecitorio è stato allestita un'area che permette di votare anche ai grandi elettori positivi al Covid, ma… - sassolino01 : RT @giubileif: In partenza da Roma in aeroporto semi spettrale, zero turisti, clima dismesso, assurdità burocratiche con green pass chiesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini La decisione del governo: durata illimitata finché non arriverà un eventuale via libera alla quarta dose di vaccino Ilper chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata . Lo ha deciso il governo in attesa della decisione delle agenzie regolatorie - Ema e Aifa - sulla somministrazione della quarta dose. ...Tra coloro che hanno pagato per non farsi inoculare il vaccino ottenendo nel contempo ilfigurano perlopiù personale scolastico, insegnanti, assistenti tecnico - amministrativi e qualche ...Economia - Proprio per questo, infatti, se si possiede anche il richiamo è possibile ridurre i giorni di isolamento in caso di positività, e non chiudersi in quarantena in caso di contatto con un ...Ciò significa che lo stato di vaccinazione, test o guarigione di un viaggiatore contro il Covid-19, come evidenziato dal Green Pass, dovrebbe essere il determinante chiave. I viaggiatori in possesso ...