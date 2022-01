Gravina: «Per l’Europeo doppia candidatura aperta. Sul Mondiale biennale…» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale tenutosi quest’oggi Nella conferenza stampa successiva al Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha toccato vari argomenti d’interesse. EUROPEO IN ITALIA – «Lo step decisivo per l’Europeo del 2028 è marzo. Prima dell’Esecutivo Uefa del 20 marzo presenteremo la nostra candidatura, che è aperta anche al 2032. Valuteremo una delle due opzioni. Lo faremo in maniera seria e ponderata anche perché c’è un grande fermento di rinnovamento delle infrastrutture. Penso ad esempio a Firenze, Cagliari, Bologna e Bari». Mondiale BIENNALE – «Mi attengo ai numeri del Comitato Esecutivo della Uefa, che ritengono sia un danno irreparabile per il mondo del calcio. Capisco ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente della FIGC Gabrieleha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale tenutosi quest’oggi Nella conferenza stampa successiva al Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabrieleha toccato vari argomenti d’interesse. EUROPEO IN ITALIA – «Lo step decisivo perdel 2028 è marzo. Prima dell’Esecutivo Uefa del 20 marzo presenteremo la nostra, che èanche al 2032. Valuteremo una delle due opzioni. Lo faremo in maniera seria e ponderata anche perché c’è un grande fermento di rinnovamento delle infrastrutture. Penso ad esempio a Firenze, Cagliari, Bologna e Bari».BIENNALE – «Mi attengo ai numeri del Comitato Esecutivo della Uefa, che ritengono sia un danno irreparabile per il mondo del calcio. Capisco ...

