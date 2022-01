Gravina: «L’indice di liquidità sarà decisivo per l’ammissione al campionato» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella conferenza stampa che ha tenuto dopo il Consiglio federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni rilevanti rispetto al tema delL’indice di liquidità, che non sarà più infatti considerato un indice in virtù del quale possano essere consentite o impedite attività o operazioni di calciomercato, ma sarà legato a doppio filo all’ammissione stessa al campionato. Gravina, che ha aggiunto che L’indice di liquidità salirà fino a 1 nell’arco di 3 o 4 anni, ha detto anche di non avere dubbi rispetto all’adeguamento delle Leghe alle modifiche regolamentari. «Credo molto nella democrazia. Domani la Lega Serie A adotterà i principi informatori. Se non lo fanno loro, lo farà un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella conferenza stampa che ha tenuto dopo il Consiglio federale, il presidente della Figc Gabrieleha rilasciato alcune dichiarazioni rilevanti rispetto al tema deldi, che nonpiù infatti considerato un indice in virtù del quale possano essere consentite o impedite attività o operazioni di calciomercato, malegato a doppio filo alstessa al, che ha aggiunto chedisalirà fino a 1 nell’arco di 3 o 4 anni, ha detto anche di non avere dubbi rispetto all’adeguamento delle Leghe alle modifiche regolamentari. «Credo molto nella democrazia. Domani la Lega Serie A adotterà i principi informatori. Se non lo fanno loro, lo farà un ...

