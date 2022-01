Gravina: «A marzo la candidatura per Euro 2028 o 2032» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Lo step decisivo per l’Europeo del 2028 è marzo. Prima dell’Esecutivo Uefa del 20 marzo presenteremo la nostra candidatura, che è aperta anche al 2032. Valuteremo una delle due opzioni”. Ad annunciarlo è il presidente della federazione, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa successiva al consiglio federale di oggi in via Allegri. “Lo faremo in maniera seria e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Lo step decisivo per l’peo del. Prima dell’Esecutivo Uefa del 20presenteremo la nostra, che è aperta anche al. Valuteremo una delle due opzioni”. Ad annunciarlo è il presidente della federazione, Gabriele, nella conferenza stampa successiva al consiglio federale di oggi in via Allegri. “Lo faremo in maniera seria e L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Gravina: «A marzo presenteremo la candidatura dell'Italia per Euro 2028 o 2032» - FuckTheMoviola : @capuanogio non se ne può più di sentire le sciocchezze di questo signore: meno male che a marzo #Gravina salta - MGBasolu : RT @iamnotaheroine: @mirkonicolino Sì come no, ne riparliamo a marzo in caso di secondo mondiale saltato di fila di quanto la permanenza di… - iamnotaheroine : @mirkonicolino Sì come no, ne riparliamo a marzo in caso di secondo mondiale saltato di fila di quanto la permanenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina marzo Oltre 100 specie marine nel rostro di una nave cartaginese ... distrutta il 10 marzo del 241 a. C. nella Battaglia delle Egadi, al largo della Sicilia ... che permette di valutare il cambiamento nel tempo', spiega la biologa Maria Flavia Gravina.

Turismo in Italia: i 7 cammini da fare nel 2022 Disponibile con la Compagnia dei Cammini dal 5 al 12 marzo. E ancora: LA VIA DEL TRATTURO - ... le carrarecce e i sentieri tra Basilicata, Campania e Puglia fino ad arrivare a Gravina in Puglia, ultima ...

Mancini: "Balotelli non è carta della disperazione. Scamacca titolare a marzo? Possibile" Sky Sport Mancini: "Balotelli non è carta della disperazione. Scamacca titolare a marzo? Possibile" Torna in Nazionale Balotelli: che significato ha? "Intanto vorrei ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui: è uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutar ...

CONI - Malagò: "Un altro Mondiale senza l'Italia sarebbe tristissimo" Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato un'intervista ad Il Messaggero sottolineando che l'ipotesi di un altro Mondiale di calcio senza la presenza dell'Italia lo "spaventa molto", il pres ...

... distrutta il 10del 241 a. C. nella Battaglia delle Egadi, al largo della Sicilia ... che permette di valutare il cambiamento nel tempo', spiega la biologa Maria FlaviaDisponibile con la Compagnia dei Cammini dal 5 al 12. E ancora: LA VIA DEL TRATTURO - ... le carrarecce e i sentieri tra Basilicata, Campania e Puglia fino ad arrivare ain Puglia, ultima ...Torna in Nazionale Balotelli: che significato ha? "Intanto vorrei ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui: è uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutar ...Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato un'intervista ad Il Messaggero sottolineando che l'ipotesi di un altro Mondiale di calcio senza la presenza dell'Italia lo "spaventa molto", il pres ...