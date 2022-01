Grandi manovre centriste, Renzi al lavoro per Casini. Parte il test sull’ex presidente della Camera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora Grandi manovre alla Camera nel giorno della terza votazione per il successore di Mattarella. Conciliaboli dietro le quinte, telefonate e vertici incrociati quando la partita del Colle si avvicina alla fase decisiva. Tra le novità dell’ultima ora, sotto la regia centrista, il ritorno in pista della candidatura di Pier Ferdinando Casini. L’ex presidente della Camera, democristiano doc oggi eletto all’ombra del Pd, è il cavallo su quale punterebbero i centristi. Per valutarne la tenuta. Una sorta di terzo polo “equidistante” che si candida a fare l’ago della bilancia e strizza l’occhio a entrambi gli schieramenti. Sponsorizzando un candidato ‘sottotraccia’, un decano di provata fede. Di cui 1008 su 1009 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancoraallanel giornoterza votazione per il successore di Mattarella. Conciliaboli dietro le quinte, telefonate e vertici incrociati quando la partita del Colle si avvicina alla fase decisiva. Tra le novità dell’ultima ora, sotto la regia centrista, il ritorno in pistacandidatura di Pier Ferdinando. L’ex, democristiano doc oggi eletto all’ombra del Pd, è il cavallo su quale punterebbero i centristi. Per valutarne la tenuta. Una sorta di terzo polo “equidistante” che si candida a fare l’agobilancia e strizza l’occhio a entrambi gli schieramenti. Sponsorizzando un candidato ‘sottotraccia’, un decano di provata fede. Di cui 1008 su 1009 ...

Advertising

FrammentiBN : Non solo Vlahovic /// Grandi manovre anche a centrocampo - PayasoLas : RT @cpsicilia2014: Buongiorno a tutti...iniziano le grandi manovre....quelle interne! Fra poco a lavorare!!! Mi raccomando.....retweettate… - AntonioDiC_19 : Grandi manovre in casa #Arsenal: #Isak per l’attacco era ed è l’alternativa numero uno a #Vlahovic. Per il centro… - fisco24_info : Quirinale, 'operazione Casini' in corso, rumors su test candidatura oggi a terzo voto: (Adnkronos) - Grandi manovre… - TommyBrain : IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, LE GRANDI MANOVRE' -