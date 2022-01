Grande Fratello Vip: sondaggi, percentuale televoto, nomination e anticipazioni venerdì 28 gennaio 2022: chi sarà eliminato? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E se quello di lunedì, come sempre, è stato un televoto ‘blando’ senza nessuna eliminazione, venerdì al Grande Fratello Vip, in occasione della classica diretta, uno dei concorrenti e dei vipponi della casa più spiata d’Italia dovrà abbandonare il gioco. A chi toccherà questa brutta sorte? Chi a poche settimane dalla finale dovrà rinunciare al sogno della vittoria? Scopriamo, intanto, cosa dicono i sondaggi e le percentuali che, ricordiamo, non sono quelle certe. televoto e sondaggi Grande Fratello Vip: chi viene eliminato tra Barù, Federica e Nathaly? Le percentuali Al televoto ci sono tre ‘vipponi’, tutti nuovi arrivati. Stiamo parlando di Barù, che sta affascinando sempre di più Jessica, di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E se quello di lunedì, come sempre, è stato un‘blando’ senza nessuna eliminazione,alVip, in occasione della classica diretta, uno dei concorrenti e dei vipponi della casa più spiata d’Italia dovrà abbandonare il gioco. A chi toccherà questa brutta sorte? Chi a poche settimane dalla finale dovrà rinunciare al sogno della vittoria? Scopriamo, intanto, cosa dicono ie le percentuali che, ricordiamo, non sono quelle certe.Vip: chi vienetra Barù, Federica e Nathaly? Le percentuali Alci sono tre ‘vipponi’, tutti nuovi arrivati. Stiamo parlando di Barù, che sta affascinando sempre di più Jessica, di ...

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - sgorbini_matteo : @senzapretese Non si può fare restare nathaly bisogna mandarla via dal grande fratello - EugeniaNapolit1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia I tempi saranno 'maturi' ma i cittadini? Do una notizia: bassi ascolti per le marat… - Lellamark : RT @catiuz92: Soleil 'Salvate anche voi un Barù dalla foresta del grande fratello.. Poi già con l'uscita di Giacomo e Valeria si sente un v… -